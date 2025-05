En novembre dernier, Novak Djokovic provo­quait un séisme sur la planète tennis. L’homme aux 24 titres du Grand Chelem annon­çait que son rival fraî­che­ment retraité, Andy Murray, serait son nouvel entraî­neur. Si la colla­bo­ra­tion entre les deux cham­pions a beau­coup fait parler média­ti­que­ment, il est encore trop tôt pour dresser un bilan.

Ancien 80e joueur mondial, Andrew Castle est émer­veillé par ce duo que personne n’avait vu venir.

« J’ai été assez surpris que [Murray comme entraî­neur de Djokovic] se pour­suive après l’Australie. J’ai été très surpris qu’il l’ait engagé en premier lieu. Mais c’est une rencontre d’es­prit et une rencontre entre deux hommes qui se sont affrontés dans certains de leurs matchs les plus impor­tants. J’ai été surpris quand j’ai vu que c’était un mouve­ment de la part des deux. J’en ai parlé à Boris Becker, qui m’a dit que c’était un honneur de travailler avec le meilleur joueur de tous les temps. C’est vrai­ment génial. Andy est devenu direc­te­ment entraî­neur et il a le meilleur joueur du monde. Je pense que c’est très inté­res­sant », a estimé le Britannique, dans des propos rapportés par L’Express.