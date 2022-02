Interrogé par nos confrères de Tennis365, l’an­cien 80e joueur mondial, Andrew Castle, s’est exprimé sur l’incroyable et impro­bable longé­vité du Big 3 après avoir annoncé un retour toni­truant de Novak Djokovic après ses mésa­ven­tures austra­liennes. Et pour le Britannique, le fait que Federer, Nadal et Djokovic jouent encore veut dire énor­mé­ment sur leur atta­che­ment à ce sport.

« Tous les trois ont été magni­fiques pour notre sport et le message est que ces cham­pions n’ont pas encore fini. C’est incroyable de voir comment ces trois joueurs toujours plus âgés conti­nuent de jouer avec passion. Leur moti­va­tion est juste phénoménale. »