La colla­bo­ra­tion entre Andrey Rublev et Marat Safin a commencé. Et les médias russes sont donc tenté d’en savoir plus. Andrey lui a clai­re­ment expliqué ce qui avait changé. Après, Marat n’a pas une baguette magique mais il est évident qu’il peut apporter un vrai plus à son compatriote.

« C’est juste que l’en­traî­ne­ment qui est struc­turé un peu diffé­rem­ment. On bosse beau­coup le jeu de jambes. Et l’autre point, c’est que Marat veut que je joue encore plus vite. On travaille aussi les zones, les trajec­toires, le place­ment. Tout est orienté pour que je sois plus effi­cace et plus décisif »