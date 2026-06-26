Présent cette semaine sur l’ex­hi­bi­tion The Boodles, quelques jours avant le début de Wimbledon où il a atteint les huitièmes de finale en 2025, Andrey Rublev a accordé une petite inter­view au site Tennis365.

Notamment inter­rogé sur la diffi­culté d’af­fronter les deux meilleurs joueurs du monde, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le Russe a préféré voir les choses avec une certaine philosophie.

« Bien sûr, c’est diffi­cile de les affronter (Sinner et Alcaraz), mais c’est aussi inté­res­sant de jouer contre eux. Ça permet de se dépasser et de progresser plus vite. C’est comme ça que je vois les choses. Oui, ils sont bons, mais il faut essayer de leur tenir tête. Quant à savoir qui est le favori de cette édition de Wimbledon, c’est une ques­tion à laquelle les favoris devront répondre. Pour ma part, je dois passer les trois ou quatre premiers tours, et ce n’est pas facile. Je ne me demande pas qui joue ou qui est blessé. Je me concentre simple­ment sur moi‐même et je vois jusqu’où je peux aller. »