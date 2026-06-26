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Andrey Rublev : « Bien sûr que c’est diffi­cile d’af­fronter Alcaraz et Sinner, mais c’est aussi inté­res­sant de jouer contre eux. Ça permet de se dépasser et de progresser plus vite. C’est comme ça que je vois les choses »

Par
Thomas S
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Présent cette semaine sur l’ex­hi­bi­tion The Boodles, quelques jours avant le début de Wimbledon où il a atteint les huitièmes de finale en 2025, Andrey Rublev a accordé une petite inter­view au site Tennis365.

Notamment inter­rogé sur la diffi­culté d’af­fronter les deux meilleurs joueurs du monde, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le Russe a préféré voir les choses avec une certaine philosophie. 

« Bien sûr, c’est diffi­cile de les affronter (Sinner et Alcaraz), mais c’est aussi inté­res­sant de jouer contre eux. Ça permet de se dépasser et de progresser plus vite. C’est comme ça que je vois les choses. Oui, ils sont bons, mais il faut essayer de leur tenir tête. Quant à savoir qui est le favori de cette édition de Wimbledon, c’est une ques­tion à laquelle les favoris devront répondre. Pour ma part, je dois passer les trois ou quatre premiers tours, et ce n’est pas facile. Je ne me demande pas qui joue ou qui est blessé. Je me concentre simple­ment sur moi‐même et je vois jusqu’où je peux aller. »

Publié le vendredi 26 juin 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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