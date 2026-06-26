Présent cette semaine sur l’exhibition The Boodles, quelques jours avant le début de Wimbledon où il a atteint les huitièmes de finale en 2025, Andrey Rublev a accordé une petite interview au site Tennis365.
Notamment interrogé sur la difficulté d’affronter les deux meilleurs joueurs du monde, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, le Russe a préféré voir les choses avec une certaine philosophie.
« Bien sûr, c’est difficile de les affronter (Sinner et Alcaraz), mais c’est aussi intéressant de jouer contre eux. Ça permet de se dépasser et de progresser plus vite. C’est comme ça que je vois les choses. Oui, ils sont bons, mais il faut essayer de leur tenir tête. Quant à savoir qui est le favori de cette édition de Wimbledon, c’est une question à laquelle les favoris devront répondre. Pour ma part, je dois passer les trois ou quatre premiers tours, et ce n’est pas facile. Je ne me demande pas qui joue ou qui est blessé. Je me concentre simplement sur moi‐même et je vois jusqu’où je peux aller. »
Publié le vendredi 26 juin 2026 à 16:16