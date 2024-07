Battu cinq fois lors de ses huit derniers match depuis sa victoire sur le Masters 1000 de Madrid, Andrey Rublev est une fois de plus retombé dans ses travers en termes de compor­te­ment sur le court.

Incapable de gérer ses nerfs et sa tension, l’ac­tuel 9e joueur mondial a récem­ment déclaré dans une inter­view accordée à un média russe qu’il avait fait appel à son compa­triote Marat Safin pour résoudre ce problème. Plutôt cocasse quand on se souvient du carac­tère volca­nique de l’an­cien numéro 1 mondial.

« Après Wimbledon, j’ai travaillé sur ma tête, car le problème ne venait pas de mon tennis. Je me suis concentré sur ma tête, mon mental. Cela va vous paraître drôle, mais c’est grâce à Marat Safin. Nous sommes entrés en contact d’une manière ou d’une autre, et c’est tout. Il m’a aidé. Et je dois le remercier. »