Si l’ar­rivée de Marat Safin au sein du staff d’Andrey Rublev en avril 2025 ne s’est pas encore concré­tisée avec des résul­tats probants sur le court (seule­ment une finale disputée à Hambourg), elle a néan­moins eu un impact sur le compor­te­ment de l’ac­tuel 16e mondial.

Si ce dernier n’est certes pas devenu un joueur froid et sans émotion, ses célèbres coups de sang sont de plus en plus rares et il semble aborder sa carrière avec une nouvelle philo­so­phie. C’est notam­ment ce qu’il a déclaré lors d’une récente entrevue au sujet de son illustre compa­triote, devenu son mentor.

« C’est un atout consi­dé­rable d’avoir quelqu’un comme Marat dans l’équipe, car il m’apporte beau­coup de séré­nité et de matu­rité. Sa simple présence à mes côtés me rassure déjà beau­coup. Parfois, il (Safin) n’a même pas besoin de parler ; avec lui, je gère mieux mes émotions. Avant, j’avais plus de mal à gérer mon stress, chose que je fais beau­coup mieux aujourd’hui. Marat m’aide à voir les choses diffé­rem­ment. Il a énor­mé­ment changé depuis l’époque où il jouait ; c’est une autre personne. Il dégage une énergie complè­te­ment diffé­rente et nous avons une très bonne rela­tion. Nous savons exac­te­ment quand plai­santer et quand être sérieux ; en d’autres termes, il y a un immense respect entre nous. Il dit ce qu’il pense et j’es­saie de l’écouter. Évidemment, c’est un processus et les choses ne se font pas du jour au lende­main. C’était l’une des meilleures déci­sions que j’aie prises. Après tout, il me comprend car il a vécu des choses simi­laires. Avoir quelqu’un comme lui à mes côtés fait toute la diffé­rence. Je suis encore en pleine évolu­tion, mais l’important, c’est que je suis sur la bonne voie et que j’ai le senti­ment de progresser, même si les résul­tats ne sont pas toujours au rendez‐vous. »