Si l’arrivée de Marat Safin au sein du staff d’Andrey Rublev en avril 2025 ne s’est pas encore concrétisée avec des résultats probants sur le court (seulement une finale disputée à Hambourg), elle a néanmoins eu un impact sur le comportement de l’actuel 16e mondial.
Si ce dernier n’est certes pas devenu un joueur froid et sans émotion, ses célèbres coups de sang sont de plus en plus rares et il semble aborder sa carrière avec une nouvelle philosophie. C’est notamment ce qu’il a déclaré lors d’une récente entrevue au sujet de son illustre compatriote, devenu son mentor.
« C’est un atout considérable d’avoir quelqu’un comme Marat dans l’équipe, car il m’apporte beaucoup de sérénité et de maturité. Sa simple présence à mes côtés me rassure déjà beaucoup. Parfois, il (Safin) n’a même pas besoin de parler ; avec lui, je gère mieux mes émotions. Avant, j’avais plus de mal à gérer mon stress, chose que je fais beaucoup mieux aujourd’hui. Marat m’aide à voir les choses différemment. Il a énormément changé depuis l’époque où il jouait ; c’est une autre personne. Il dégage une énergie complètement différente et nous avons une très bonne relation. Nous savons exactement quand plaisanter et quand être sérieux ; en d’autres termes, il y a un immense respect entre nous. Il dit ce qu’il pense et j’essaie de l’écouter. Évidemment, c’est un processus et les choses ne se font pas du jour au lendemain. C’était l’une des meilleures décisions que j’aie prises. Après tout, il me comprend car il a vécu des choses similaires. Avoir quelqu’un comme lui à mes côtés fait toute la différence. Je suis encore en pleine évolution, mais l’important, c’est que je suis sur la bonne voie et que j’ai le sentiment de progresser, même si les résultats ne sont pas toujours au rendez‐vous. »
Publié le mardi 31 mars 2026 à 18:50