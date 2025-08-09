AccueilATPAndrey Rublev entrainé par Safin : "J'ai compris depuis longtemps qu'il fallait...
ATP

Andrey Rublev entrainé par Safin : « J’ai compris depuis long­temps qu’il fallait que je monte au filet. Mais ce n’était pas le cas jusqu’à ce que Marat arrive »

Par Henri Dupont

Andrey Rublev, joueur toujours en quête de progrès, peine à retrouver son meilleur niveau ces derniers mois.

Pour y parvenir, il a engagé l’an­cien numéro un mondial Marat comme conseiller.

Il est revenu, dans une inter­view accordée à Tennis Bolshe, sur leur collaboration :

« J’ai compris depuis long­temps qu’il fallait que je monte au filet. Mais ce n’était pas le cas jusqu’à ce que Marat arrive. Il m’a dit soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. Il n’y a pas d’autres options. »

Ces conseils témoignent de l’expertise de Marat et pour­raient permettre à Andrey de retrouver les demi‐finales des plus grands tour­nois du circuit.

A condi­tion qu’il réus­sisse à fran­chir le cap et à conclure plus souvent les points au filet.

Publié le samedi 9 août 2025 à 10:45

