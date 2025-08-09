Andrey Rublev, joueur toujours en quête de progrès, peine à retrouver son meilleur niveau ces derniers mois.
Pour y parvenir, il a engagé l’ancien numéro un mondial Marat comme conseiller.
Il est revenu, dans une interview accordée à Tennis Bolshe, sur leur collaboration :
« J’ai compris depuis longtemps qu’il fallait que je monte au filet. Mais ce n’était pas le cas jusqu’à ce que Marat arrive. Il m’a dit soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. Il n’y a pas d’autres options. »
Ces conseils témoignent de l’expertise de Marat et pourraient permettre à Andrey de retrouver les demi‐finales des plus grands tournois du circuit.
A condition qu’il réussisse à franchir le cap et à conclure plus souvent les points au filet.
Publié le samedi 9 août 2025 à 10:45