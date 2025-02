Interrogé il y a quelques semaines par nos confrères d’Eurosport en marge d’une exhi­bi­tion, Andrey Rublev, qui a récem­ment avoué qu’il souf­frait de dépres­sion, a notam­ment évoqué son compor­te­ment et ses excès sur le court. Et visi­ble­ment, il n’est pas fier de lui. Extraits.

Andrey, cela fait main­te­nant quatre ans que vous êtes un membre distingué du Top 10 quasi­ment sans inter­rup­tion. Est‐ce que vous arrivez à mesurer cet accomplissement ?

Andrey Rublev : Honnêtement, je ne sais pas. Enfin, si : je trouve ça génial. C’est diffi­cile de tout résumer mais les deux premières années, je me suis souvent dit : ‘OK, j’ai eu de la chance, j’ai vrai­ment bien joué, des concur­rents ont été blessés’. Et puis, au bout de la troi­sième année, je me suis dit : ‘OK, je ne suis peut‐être pas si mauvais que ça.’ Désormais, j’ai encore plus confiance, je sais que ça n’a rien à voir avec la chance. Donc c’est génial mais je veux conti­nuer à apprendre de mes erreurs. J’ai beau avoir fait quatre ans dans le Top 10, il arrive encore que je me comporte comme un gamin sur le court. Je me dis que si j’ar­rive à me débar­rasser de ça, je peux encore faire mieux.