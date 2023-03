En marge de l’ex­hi­bi­tion Tennis Showdown orga­nisée au Mexique cette nuit où il a battu Daniil Medvedev après une jolie bataille devant une foule conquise, Andrey Rublev s’est confié au média local ESTO à propos de la fameuse ques­tion autour la pres­sion. Une pres­sion que le joueur russe essaie toujours de dompter plus de neuf ans après ses débuts chez les professionnels.

« La pres­sion est toujours là mais ça dépend de vous. Si vous sentez qu’il y a beau­coup de pres­sion, alors il y a beau­coup de pres­sion, mais ça dépend de vous. Il ne s’agit pas de ressentir de la pres­sion ou non, cela dépend de ce que vous en faites parce que tout le monde ressent de la pres­sion, mais cela dépend de vous et de ce que vous faites », a déclaré Rublev avant d’évo­quer une éven­tuelle riva­lité entre joueurs russes. « Je ne me sens pas respon­sable d’être l’un des meilleurs joueurs de tennis russes et mon objectif est simple, être meilleur dans mon tennis. Si je suis bon dans mon tennis, tout s’amé­liore simple­ment dans mes résultats. »