Auteur d’une belle saison 2023 avec son premier Masters 1000 remporté à Monte‐Carlo malgré une campagne en Grand Chelem encore déce­vante, Andrey Rublev, parfai­te­ment conscient de ses faiblesse, a dévoilé, dans une récente inter­view accordée au site Championat, ce qu’il devait améliorer pour véri­ta­ble­ment riva­liser avec les meilleurs joueurs du monde.

« Que faut‐il améliorer ? Une tonne de tout. L’essentiel, bien sûr, c’est le côté psycho­lo­gique. C’est la chose qui me manque le plus par rapport à Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Ils sont beau­coup plus stables que moi psycho­lo­gi­que­ment. Quant aux aspects tech­niques, le mouve­ment peut encore être amélioré. Et nous (mon équipe) devons améliorer mon deuxième service. Cette compo­sante me démarque clai­re­ment d’un mauvais point de vue par rapport à tous les autres du top 10. Tout le monde sert plus fort que moi en seconde balle. Le jeu au filet doit être amélioré. Même si j’amé­liore seule­ment ma psycho­logie et mon deuxième service, ce sera un tennis complè­te­ment différent. »