Lors d’une inter­view accordée au média Championnat à Almaty, où il va jouer l’ATP 250 kaza­khs­ta­nais la semaine prochaine, Andrey Rublev, aujourd’hui 23e mondial, a partagé une réflexion inté­res­sante sur l’évo­lu­tion du tennis.

« Je dirais que le tennis a globa­le­ment évolué durant cette période. Les raquettes et les balles ont changé. Les athlètes ont désor­mais de nouvelles connais­sances. Aujourd’hui, tout le monde progresse plus vite et plus fort. C’est normal. Et ce n’est pas propre au tennis ; je pense que c’est le cas partout. Le tennis lui‐même a beau­coup changé. Avant, quand j’ai commencé, la tactique, le place­ment, la défense, la gestion des longs échanges étaient primor­diaux ; il fallait être très résis­tant, etc. – il fallait une combi­naison de tous ces éléments –, le tennis a radi­ca­le­ment changé ; tout se joue en deux ou trois coups. Le confort des balles importe peu. Tout le monde frappe fort, tout le monde sert. Plus de 200 km/h, c’est courant. Maintenant, même les joueurs de petite taille servent à 210 km/h ce qui était impen­sable aupa­ra­vant. Ainsi, chacun a gagné en puis­sance, et le tennis a évolué, il est devenu diffé­rent. Ni meilleur ni pire, juste diffé­rent. Très peu de joueurs, deux ou trois peut‐être, maîtrisent ce style de jeu, tout en conser­vant une parfaite connais­sance des subti­lités. Au besoin, ils savent exécuter les échanges avec préci­sion, en termes de place­ment et de tactique, et c’est ainsi qu’ils semblent prendre l’ascendant. »