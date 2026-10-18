Lors d’une interview accordée au média Championnat à Almaty, où il va jouer l’ATP 250 kazakhstanais la semaine prochaine, Andrey Rublev, aujourd’hui 23e mondial, a partagé une réflexion intéressante sur l’évolution du tennis.
« Je dirais que le tennis a globalement évolué durant cette période. Les raquettes et les balles ont changé. Les athlètes ont désormais de nouvelles connaissances. Aujourd’hui, tout le monde progresse plus vite et plus fort. C’est normal. Et ce n’est pas propre au tennis ; je pense que c’est le cas partout. Le tennis lui‐même a beaucoup changé. Avant, quand j’ai commencé, la tactique, le placement, la défense, la gestion des longs échanges étaient primordiaux ; il fallait être très résistant, etc. – il fallait une combinaison de tous ces éléments –, le tennis a radicalement changé ; tout se joue en deux ou trois coups. Le confort des balles importe peu. Tout le monde frappe fort, tout le monde sert. Plus de 200 km/h, c’est courant. Maintenant, même les joueurs de petite taille servent à 210 km/h ce qui était impensable auparavant. Ainsi, chacun a gagné en puissance, et le tennis a évolué, il est devenu différent. Ni meilleur ni pire, juste différent. Très peu de joueurs, deux ou trois peut‐être, maîtrisent ce style de jeu, tout en conservant une parfaite connaissance des subtilités. Au besoin, ils savent exécuter les échanges avec précision, en termes de placement et de tactique, et c’est ainsi qu’ils semblent prendre l’ascendant. »
Publié le dimanche 18 octobre 2026 à 17:42