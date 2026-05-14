Dans un entre­tien très inté­res­sant donné à nos confrères de l’Equipe, Andrey Rublev se livre comme rare­ment. Il revient évidem­ment sur le travail accompli avec Marat Safin et notam­ment les modi­fi­ca­tions appor­tées dans son jeu par son coach de renom.

« J’ai essayé un millier de choses. Ce qui m’a vrai­ment aidé, c’est Marat. Vous voyez quand on ouvre le capot d’une voiture pour regarder ce qu’il y a dedans ? Eh bien il a fait pareil avec mon cerveau. Il a ouvert ma boîte crânienne et beau­coup de réponses à mes ques­tions sont appa­rues. On s’est enfoncés dedans et j’ai vu de plus en plus de choses. Avant ça, j’avais fait plusieurs théra­pies, diffé­rentes choses sans lesquelles je ne serais pas allé vers Marat. Tout ça m’a amené à me sentir beau­coup mieux »