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Andrey Rublev : « Marat Safin a ouvert ma boîte crânienne et beau­coup de réponses à mes ques­tions sont apparues »

Par
Laurent Trupiano
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Dans un entre­tien très inté­res­sant donné à nos confrères de l’Equipe, Andrey Rublev se livre comme rare­ment. Il revient évidem­ment sur le travail accompli avec Marat Safin et notam­ment les modi­fi­ca­tions appor­tées dans son jeu par son coach de renom.

« J’ai essayé un millier de choses. Ce qui m’a vrai­ment aidé, c’est Marat. Vous voyez quand on ouvre le capot d’une voiture pour regarder ce qu’il y a dedans ? Eh bien il a fait pareil avec mon cerveau. Il a ouvert ma boîte crânienne et beau­coup de réponses à mes ques­tions sont appa­rues. On s’est enfoncés dedans et j’ai vu de plus en plus de choses. Avant ça, j’avais fait plusieurs théra­pies, diffé­rentes choses sans lesquelles je ne serais pas allé vers Marat. Tout ça m’a amené à me sentir beau­coup mieux »

Publié le jeudi 14 mai 2026 à 08:10

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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