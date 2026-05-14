Dans un entretien très intéressant donné à nos confrères de l’Equipe, Andrey Rublev se livre comme rarement. Il revient évidemment sur le travail accompli avec Marat Safin et notamment les modifications apportées dans son jeu par son coach de renom.
« J’ai essayé un millier de choses. Ce qui m’a vraiment aidé, c’est Marat. Vous voyez quand on ouvre le capot d’une voiture pour regarder ce qu’il y a dedans ? Eh bien il a fait pareil avec mon cerveau. Il a ouvert ma boîte crânienne et beaucoup de réponses à mes questions sont apparues. On s’est enfoncés dedans et j’ai vu de plus en plus de choses. Avant ça, j’avais fait plusieurs thérapies, différentes choses sans lesquelles je ne serais pas allé vers Marat. Tout ça m’a amené à me sentir beaucoup mieux »
Publié le jeudi 14 mai 2026 à 08:10