Le joueur russe présent à Londres s’est confié à nos confrères de Tennis365.

Comme à son habi­tude le Russe a répondu avec fran­chise sur son « syndrome » au moment de conclure.

« Les résul­tats montrent que lors des grands moments, ces joueurs (Alcaraz et Djokovic) sont tout simple­ment meilleurs que tous les autres et ces grands moments décident des grands matches. Puis‐je atteindre une finale de Grand Chelem l’année prochaine ? S’il est possible de signer pour cela dès main­te­nant, dites‐moi où je dois écrire. L’objectif est d’amé­liorer toutes les faiblesses que j’ai encore sur le terrain. Il y a tant de choses sur lesquelles je peux encore travailler »