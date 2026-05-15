De passage en confé­rence de presse après sa défaite contre Jannik Sinner en quarts de finale du Masters 1000 de Rome, Andrey Rublev, après avoir fait un peu d’hu­mour, a refusé de céder à la rési­gna­tion malgré l’im­mense diffi­culté de la tâche. Extraits.

Q. Est‐ce égale­ment diffi­cile d’un point de vue psycho­lo­gique ? Vous vous dites : « Encore une fois, je ne vais pas réussir à le battre » ?

ANDREY RUBLEV : Non, je ne pensais pas ça. Je me battais simple­ment, je faisais tout ce que je pouvais pour voir ce qui allait se passer. Oui, il faut beau­coup d’ef­forts et de concen­tra­tion pour main­tenir ce niveau. Dans certains matchs, on rate peut‐être une balle sur le premier coup, puis l’ad­ver­saire la rate aussi, et c’est 15 partout. Ici, on rate une balle, c’est 0–15, puis le retour arrive en profon­deur. Si on ne joue pas bien cette balle, c’est 0–30. C’est ça la différence.

Q. Que faudra‐t‐il pour le battre ? Que quel­qu’un joue un match parfait ?

ANDREY RUBLEV : On verra bien. Alcaraz l’a battu plusieurs fois. C’est vrai qu’ils sont tous les deux au‐dessus des autres joueurs. Alors on verra bien. L’année n’est pas encore terminée. De plus en plus de joueurs arrivent, alors on verra bien.