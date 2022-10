Qualifié pour les quarts de finale dans la capi­tale kazakhe après une victoire tran­quille face au Chinois Zhang ce mercredi (6−3, 6–2), Andrey Rublev a abordé le sujet de la force mentale en match pour le site de l’ATP. S’il pense qu’il a réalisé des progrès dans ce domaine, le 9e joueur mondial assure que c’est néan­moins toujours un problème.

« Tout le monde a ses propres faiblesses, ma faiblesse est mentale et petit à petit il y a des amélio­ra­tions », a déclaré le joueur russe avant de revenir sur son duel épique face à Denis Shapovalov lors du dernier US Open où il s’est imposé au super tie‐brek du cinquième set après quelques moments de grandes tensions. « Avant, j’ex­plo­sais déjà et à cause de cela, je perdais le match. Mais même au moment où il semble impos­sible de garder son calme, j’ai réussi à le faire. Cela m’a donné un tour­nant et j’ai pu gagner le match. Je me sentais un peu fier de moi après le match, je vais être honnête. J’ai montré sur le terrain que j’étais meilleur en tant que personne. Mais je ne veux pas me concen­trer là‐dessus. C’est comme, ‘OK, reviens à la réalité, et tu as toujours ce problème là – va le régler’. »