Pablo Andujar (53e) a été interrogé par le journal espagnol Marca sur comment il vivait le confinement. Le joueur espagnol de 34 ans a fait part de ses angoisses concernant les événements : « Je suis très préoccupé par la situation actuelle, comme tout le monde. J’étais en route pour Indian Wells pour aller m’entraîner et j’ai reçu un mail pour m’informer que le tournoi était suspendu. J’ai passé 20 minutes à réfléchir à quoi faire. Le même jour, j’ai décidé de rentrer à Valence pour être avec mes enfants et ma femme. Maintenant je suis déjà à la maison, au calme, en attendant que la situation revienne à la normale et voir si on pourra reprendre le lundi 8 juin. »

Le natif de Cuenca a ensuite expliqué comment il faisait pour maintenir une activité sportive à son domicile : « J’ai un vélo d’appartement, des haltères et des élastiques. Je fais avec ça. Je passe environ une heure par jour. Je ne peux rien faire d’autre car tout est fermé. »