Dans un extrait d’une longue et passion­nante inter­view donnée à Tennis Legend , Pablo Andujar est revenu sur sa rela­tion avec Novak Djokovic, lâchant au passage une anec­dote crous­tillante : « La première fois que j’ai joué Djokovic, j’avais 16 ans et lui 15. C’était en Belgique. J’ai perdu en demies contre lui, on jouait le troi­sième set, il a commencé à avoir du mal à respirer. J’ai perdu 6–4, et dans ma tête je me disais « il m’a bien niqué » (rires). On a arrêté 15 minutes, c’était pas bien. La semaine juste après, je l’ai joué et je l’ai battu 7–6 au troi­sième, avec 8 ou 9 balles de match. À partir de ce match, on a eu une très bonne rela­tion. Quand j’ai gagné, il m’a fait une acco­lade et c’est là que j’ai changé d’avis par rapport à lui. »

Un témoi­gnage très inté­res­sant qui permet de souli­gner à quel point Novak Djokovic se montre fair‐play dans la défaite, ayant toujours un geste ou quelques mots pour son adver­saire au filet.