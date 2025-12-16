Retraité des courts depuis environ un an et demi, Andy Murray a fait quelques confi­dences dans le podcast de Stephen Hendry, dont les propos sont relayés par Punto de Break.

Et après avoir expliqué pour­quoi Roger Federer avait cessé de s’en­traîner avec lui au cours de leur carrière, le dernier membre du Big 4 a exprimé sa volonté de passer du temps à l’avenir avec Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« Nous n’avons jamais dîné ensemble, mais j’ai­me­rais le faire à l’avenir pour passer plus de temps ensemble. À l’époque, j’étais simple­ment en compa­gnie de ma famille ou de mes amis. Si ça ne se passait pas bien, je voulais avoir quel­qu’un à qui me plaindre, et je n’al­lais pas le faire avec mes plus grands rivaux. »