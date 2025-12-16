Retraité des courts depuis environ un an et demi, Andy Murray a fait quelques confidences dans le podcast de Stephen Hendry, dont les propos sont relayés par Punto de Break.
Et après avoir expliqué pourquoi Roger Federer avait cessé de s’entraîner avec lui au cours de leur carrière, le dernier membre du Big 4 a exprimé sa volonté de passer du temps à l’avenir avec Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.
« Nous n’avons jamais dîné ensemble, mais j’aimerais le faire à l’avenir pour passer plus de temps ensemble. À l’époque, j’étais simplement en compagnie de ma famille ou de mes amis. Si ça ne se passait pas bien, je voulais avoir quelqu’un à qui me plaindre, et je n’allais pas le faire avec mes plus grands rivaux. »
Publié le mardi 16 décembre 2025 à 08:22