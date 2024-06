En prenant le meilleur sur Matteo Berrettini en finale du Boss Open, Jack Draper a remporté son premier titre ATP, mais réalise surtout une bonne opéra­tion comp­table. Il est monté au 31e rang, son meilleur clas­se­ment en carrière et devient le numéro un Britannique, devant Cameron Norrie (39e joueur mondial).

Dans des propos relayés par Tennis 365, Andy Murray a féli­cité son compa­triote, en esti­mant qu’il peut faire encore mieux, et pour­quoi pas atteindre le trône de l’ATP.

« Je pense que Jack a d’autres objec­tifs que celui d’être le numéro un britan­nique. À mon avis, il peut se hisser au sommet du jeu, au sommet du clas­se­ment mondial. Il aime vrai­ment ce sport. Il est vrai­ment à fond, il travaille très dur et je pense que le gazon est une surface idéale pour lui. Je pense qu’il se débrouillera très bien sur cette surface au fil des ans. C’est incroyable pour lui de gagner son premier tournoi et je suis évidem­ment ravi pour lui. Cette année a été diffi­cile pour lui et elle aurait pu être bien diffé­rente, bien plus posi­tive qu’elle ne l’a été, parce qu’il a perdu un certain nombre de matches très serrés. Il suffit de changer quelques‐uns de ces résul­tats pour qu’il se retrouve soudain dans le top 20 mondial. À mes yeux, il joue suffi­sam­ment bien pour être dans le coup. »