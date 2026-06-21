Accueil ATP

Andy Murray : « Après avoir cessé de travailler avec Novak Djokovic, j’ai eu plusieurs occa­sions de reprendre le métier d’entraîneur. Mais ce n’est pas que je n’aimais pas entraîner, mais cela ne me plai­sait tout simple­ment pas plus que de rester chez moi avec ma famille »

Par
Thomas S
-
273
Tennis : Australian Open 2025 - Melbourne -

Après une pause de plus d’un an suite à une première colla­bo­ra­tion mitigée mais enri­chis­sante avec Novak Djokovic, Andy Murray a donc décidé de reprendre du service en tant qu’en­traî­neur de son compa­triote, Jack Draper, blessé depuis avril dernier. 

Les deux hommes seront bien présents à partir de lundi sur le gazon d’Eastbourne (ATP 250) où le but est de prendre des repères avant Wimbledon et pour la suite de la saison.

« Après avoir cessé de travailler avec Novak, j’ai eu plusieurs occa­sions de reprendre le métier d’entraîneur », a expliqué l’an­cien numéro 1 mondial à la BBC. « Je n’avais aucune envie d’être sans cesse en dépla­ce­ment et loin de ma famille. Ce n’est pas que je n’aimais pas entraîner, mais cela ne me plai­sait tout simple­ment pas plus que de rester chez moi avec ma famille. Quand Jack m’a solli­cité, j’y ai réfléchi, j’en ai parlé à ma femme et j’ai dit à Jack que je serais ravi de l’aider. Je pense que Jack est un joueur brillant. Il ne fait aucun doute que lorsqu’il reviendra sur le court, il réali­sera de belles perfor­mances et rempor­tera des matchs au plus haut niveau. Mais pour l’instant, l’objectif est de l’aider à retrouver une régu­la­rité dans ses performances. »

Publié le dimanche 21 juin 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥