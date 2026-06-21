Après une pause de plus d’un an suite à une première collaboration mitigée mais enrichissante avec Novak Djokovic, Andy Murray a donc décidé de reprendre du service en tant qu’entraîneur de son compatriote, Jack Draper, blessé depuis avril dernier.
Les deux hommes seront bien présents à partir de lundi sur le gazon d’Eastbourne (ATP 250) où le but est de prendre des repères avant Wimbledon et pour la suite de la saison.
« Après avoir cessé de travailler avec Novak, j’ai eu plusieurs occasions de reprendre le métier d’entraîneur », a expliqué l’ancien numéro 1 mondial à la BBC. « Je n’avais aucune envie d’être sans cesse en déplacement et loin de ma famille. Ce n’est pas que je n’aimais pas entraîner, mais cela ne me plaisait tout simplement pas plus que de rester chez moi avec ma famille. Quand Jack m’a sollicité, j’y ai réfléchi, j’en ai parlé à ma femme et j’ai dit à Jack que je serais ravi de l’aider. Je pense que Jack est un joueur brillant. Il ne fait aucun doute que lorsqu’il reviendra sur le court, il réalisera de belles performances et remportera des matchs au plus haut niveau. Mais pour l’instant, l’objectif est de l’aider à retrouver une régularité dans ses performances. »
Publié le dimanche 21 juin 2026 à 15:15