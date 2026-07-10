Nouveau coach de Jack Draper depuis quelques semaines, Andy Murray était récemment de passage à Wimbledon en marge d’un évènement pour un sponsor.
Notamment interrogé sur sa carrière et si cette dernière aurait pu être différente en l’absence de ses trois grands rivaux – Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic – le Britannique, double vainqueur sur le gazon londonien (2013, 2016) a répondu avec franchise.
« Aurais‐je pu gagner davantage si Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic n’avaient pas été là ? Probablement, mais je ne vois pas les choses comme ça. Je pense que j’aurais remporté davantage de victoires s’il y en avait eu un de moins, voire, mieux encore, deux de moins ! En revenant ici aujourd’hui, je vois ce tournoi sous un autre angle. Quand je jouais, la pression ne cessait de monter et, chaque année où je ne parvenais pas à franchir la ligne d’arrivée, les doutes s’amplifiaient quant à savoir si j’y arriverais un jour. Je n’étais pas sûr de pouvoir un jour remporter Wimbledon. Federer en a remporté huit, Djokovic en a remporté sept, Nadal en a remporté deux, il ne me restait donc plus beaucoup d’occasions de m’imposer. Il y a certainement eu des moments où j’aurais sans doute préféré qu’ils ne jouent pas en même temps que moi, mais on peut aussi voir les choses autrement : j’ai eu la chance d’affronter ces trois grands champions sur les plus grandes scènes du tennis et d’essayer de les battre. »
Publié le vendredi 10 juillet 2026 à 16:08