Nouveau coach de Jack Draper depuis quelques semaines, Andy Murray était récem­ment de passage à Wimbledon en marge d’un évène­ment pour un sponsor.

Notamment inter­rogé sur sa carrière et si cette dernière aurait pu être diffé­rente en l’ab­sence de ses trois grands rivaux – Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic – le Britannique, double vain­queur sur le gazon londo­nien (2013, 2016) a répondu avec franchise.

« Aurais‐je pu gagner davan­tage si Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic n’avaient pas été là ? Probablement, mais je ne vois pas les choses comme ça. Je pense que j’aurais remporté davan­tage de victoires s’il y en avait eu un de moins, voire, mieux encore, deux de moins ! En reve­nant ici aujourd’hui, je vois ce tournoi sous un autre angle. Quand je jouais, la pres­sion ne cessait de monter et, chaque année où je ne parve­nais pas à fran­chir la ligne d’arrivée, les doutes s’amplifiaient quant à savoir si j’y arri­ve­rais un jour. Je n’étais pas sûr de pouvoir un jour remporter Wimbledon. Federer en a remporté huit, Djokovic en a remporté sept, Nadal en a remporté deux, il ne me restait donc plus beau­coup d’occasions de m’imposer. Il y a certai­ne­ment eu des moments où j’aurais sans doute préféré qu’ils ne jouent pas en même temps que moi, mais on peut aussi voir les choses autre­ment : j’ai eu la chance d’affronter ces trois grands cham­pions sur les plus grandes scènes du tennis et d’essayer de les battre. »