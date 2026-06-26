Accueil ATP

Andy Murray : « C’est là que, selon moi, le tennis se trompe un peu »

Par
Laurent Trupiano
-
73

Retraité depuis l’été 2024, Andy Murray ne s’en­nuie pas. 

Désormais coach de Jack Draper, après avoir colla­boré l’an dernier avec Novak Djokovic, le triple lauréat en Grand Chelem va égale­ment lancé une émis­sion sur Youtube (appelée « The Set ») avec son grand frère, Jamie, ancien numéro 1 mondial en double. 

Le Britannique a annoncé lors d’une inter­view accordée au Telegraph vouloir casser les codes. 

« J’ai toujours trouvé que les commen­taires et la couver­ture du tennis étaient assez neutres, assez convenus. Je ne les trouve pas parti­cu­liè­re­ment inté­res­sants ni vrai­ment instruc­tifs… C’est là que, selon moi, le tennis se trompe un peu. J’ai disputé plus d’un millier de matchs, et je dirais que j’ai donné une inter­view après prati­que­ment chacun d’entre eux. Beaucoup de ques­tions suivent le même schéma : elles portent sur le match, puis sur le prochain adver­saire, mais je ne pense pas que le tennis réus­sisse toujours à raconter davan­tage l’histoire qui entoure les joueurs. J’espère qu’avec des initia­tives comme celle‐ci [The Set], on aura un meilleur aperçu de ce à quoi ressemblent réel­le­ment ces personnes. » 

Publié le vendredi 26 juin 2026 à 13:25

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥