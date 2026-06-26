Retraité depuis l’été 2024, Andy Murray ne s’ennuie pas.
Désormais coach de Jack Draper, après avoir collaboré l’an dernier avec Novak Djokovic, le triple lauréat en Grand Chelem va également lancé une émission sur Youtube (appelée « The Set ») avec son grand frère, Jamie, ancien numéro 1 mondial en double.
Le Britannique a annoncé lors d’une interview accordée au Telegraph vouloir casser les codes.
« J’ai toujours trouvé que les commentaires et la couverture du tennis étaient assez neutres, assez convenus. Je ne les trouve pas particulièrement intéressants ni vraiment instructifs… C’est là que, selon moi, le tennis se trompe un peu. J’ai disputé plus d’un millier de matchs, et je dirais que j’ai donné une interview après pratiquement chacun d’entre eux. Beaucoup de questions suivent le même schéma : elles portent sur le match, puis sur le prochain adversaire, mais je ne pense pas que le tennis réussisse toujours à raconter davantage l’histoire qui entoure les joueurs. J’espère qu’avec des initiatives comme celle‐ci [The Set], on aura un meilleur aperçu de ce à quoi ressemblent réellement ces personnes. »
Publié le vendredi 26 juin 2026 à 13:25