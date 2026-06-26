Retraité depuis l’été 2024, Andy Murray ne s’en­nuie pas.

Désormais coach de Jack Draper, après avoir colla­boré l’an dernier avec Novak Djokovic, le triple lauréat en Grand Chelem va égale­ment lancé une émis­sion sur Youtube (appelée « The Set ») avec son grand frère, Jamie, ancien numéro 1 mondial en double.

Le Britannique a annoncé lors d’une inter­view accordée au Telegraph vouloir casser les codes.

« J’ai toujours trouvé que les commen­taires et la couver­ture du tennis étaient assez neutres, assez convenus. Je ne les trouve pas parti­cu­liè­re­ment inté­res­sants ni vrai­ment instruc­tifs… C’est là que, selon moi, le tennis se trompe un peu. J’ai disputé plus d’un millier de matchs, et je dirais que j’ai donné une inter­view après prati­que­ment chacun d’entre eux. Beaucoup de ques­tions suivent le même schéma : elles portent sur le match, puis sur le prochain adver­saire, mais je ne pense pas que le tennis réus­sisse toujours à raconter davan­tage l’histoire qui entoure les joueurs. J’espère qu’avec des initia­tives comme celle‐ci [The Set], on aura un meilleur aperçu de ce à quoi ressemblent réel­le­ment ces personnes. »