Présent à Londres pour assister à la neuvième édition de la Laver Cup, Andy Murray a déclaré sa flamme à un joueur.

Il s’agit de la pépite du tennis améri­cain, Learner Tien, actuel 13e mondial à seule­ment 20 ans.

« C’est l’un des joueurs que j’aime le plus regarder. Il joue très diffé­rem­ment de beau­coup de joueurs aujourd’hui. Il est très intel­li­gent et joue de manière très réflé­chie. J’aime vrai­ment le voir », a déclaré l’an­cien numéro 1 mondial et triple lauréat en Grand Chelem.

Andy Murray On Why Learner Tien Is One Of His Favourite Players ! 👀



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Des propos qui ne devraient pas laisser le jeune améri­cain insensible.