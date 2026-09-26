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Andy Murray : « C’est l’un des joueurs que j’aime le plus regarder. Il est très intel­li­gent et joue de manière très réfléchie »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis : Australian Open 2025 - Melbourne -

Présent à Londres pour assister à la neuvième édition de la Laver Cup, Andy Murray a déclaré sa flamme à un joueur. 

Il s’agit de la pépite du tennis améri­cain, Learner Tien, actuel 13e mondial à seule­ment 20 ans. 

« C’est l’un des joueurs que j’aime le plus regarder. Il joue très diffé­rem­ment de beau­coup de joueurs aujourd’hui. Il est très intel­li­gent et joue de manière très réflé­chie. J’aime vrai­ment le voir », a déclaré l’an­cien numéro 1 mondial et triple lauréat en Grand Chelem. 

Des propos qui ne devraient pas laisser le jeune améri­cain insensible. 

Publié le samedi 26 septembre 2026 à 09:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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