Présent à Londres pour assister à la neuvième édition de la Laver Cup, Andy Murray a déclaré sa flamme à un joueur.
Il s’agit de la pépite du tennis américain, Learner Tien, actuel 13e mondial à seulement 20 ans.
« C’est l’un des joueurs que j’aime le plus regarder. Il joue très différemment de beaucoup de joueurs aujourd’hui. Il est très intelligent et joue de manière très réfléchie. J’aime vraiment le voir », a déclaré l’ancien numéro 1 mondial et triple lauréat en Grand Chelem.
Andy Murray On Why Learner Tien Is One Of His Favourite Players ! 👀— The Set | Andy & Jamie Murray (@Murraystheset) September 25, 2026
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Des propos qui ne devraient pas laisser le jeune américain insensible.
Publié le samedi 26 septembre 2026 à 09:56