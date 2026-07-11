Récemment de passage à Wimbledon où il a été inter­rogé en marge d’un événe­ment avec un sponsor, Andy Murray est revenu sur sa carrière et l’in­croyable période dans laquelle il a évolué, aux côtés de ses anciens rivaux du Big 4 que sont Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Et lors­qu’on lui a demandé s’il aurait préféré vivre à une autre période afin d’éviter ces trois monstres, l’Écossais n’a pas hésité long­temps : la réponse est non.

« Je ne suis peut‐être pas tout à fait impar­tial, mais pour moi, c’était la meilleure époque que le tennis masculin ait jamais connue. Avoir trois joueurs de ce calibre rempor­tant chacun plus de 20 titres du Grand Chelem… Je ne suis pas sûr que nous revi­vions cela de mon vivant. Quand j’y repense, j’ai eu la chance d’affronter et de battre Djokovic sur le Court central de Wimbledon. J’ai eu la chance d’affronter Rafael Nadal à Roland‐Garros, à une époque où il était prati­que­ment imbat­table sur terre battue. J’ai eu la chance de battre Roger Federer en finale olym­pique. Je n’ai pas toujours obtenu les résul­tats que je souhai­tais face à eux, mais ma carrière m’a laissé des expé­riences et des souve­nirs incroyables, et je ne suis pas ici aujourd’hui à ruminer ce qui aurait pu être. Je suis fier de ce que j’ai accompli à cette époque. Je m’y suis investi à fond, j’ai poussé mon corps jusqu’à ses limites, et mes exploits sont assez incroyables compte tenu de mes origines et de la diffi­culté de percer dans ce sport. »