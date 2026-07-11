Récemment de passage à Wimbledon où il a été interrogé en marge d’un événement avec un sponsor, Andy Murray est revenu sur sa carrière et l’incroyable période dans laquelle il a évolué, aux côtés de ses anciens rivaux du Big 4 que sont Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.
Et lorsqu’on lui a demandé s’il aurait préféré vivre à une autre période afin d’éviter ces trois monstres, l’Écossais n’a pas hésité longtemps : la réponse est non.
« Je ne suis peut‐être pas tout à fait impartial, mais pour moi, c’était la meilleure époque que le tennis masculin ait jamais connue. Avoir trois joueurs de ce calibre remportant chacun plus de 20 titres du Grand Chelem… Je ne suis pas sûr que nous revivions cela de mon vivant. Quand j’y repense, j’ai eu la chance d’affronter et de battre Djokovic sur le Court central de Wimbledon. J’ai eu la chance d’affronter Rafael Nadal à Roland‐Garros, à une époque où il était pratiquement imbattable sur terre battue. J’ai eu la chance de battre Roger Federer en finale olympique. Je n’ai pas toujours obtenu les résultats que je souhaitais face à eux, mais ma carrière m’a laissé des expériences et des souvenirs incroyables, et je ne suis pas ici aujourd’hui à ruminer ce qui aurait pu être. Je suis fier de ce que j’ai accompli à cette époque. Je m’y suis investi à fond, j’ai poussé mon corps jusqu’à ses limites, et mes exploits sont assez incroyables compte tenu de mes origines et de la difficulté de percer dans ce sport. »
Publié le samedi 11 juillet 2026 à 11:40