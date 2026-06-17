Plombé par les bles­sures et descendu au 113e rang mondial, Jack Draper n’a pas encore pu jouer de match offi­ciel sous les ordres d’Andy Murray, son nouvel entraî­neur depuis mai.

Mais les deux hommes ont néan­moins pu travailler ensemble ces dernières semaines, et le triple lauréat en Grand Chelem a été impres­sionné par son compa­triote. C’est qu’il a confié dans des propos relayés par le Telegraph.

« Jack (forfait au Queen’s la semaine dernière) est censé jouer à Eastbourne la semaine prochaine. Il s’entraîne et se prépare pour cela. Il a passé la plupart de ses jour­nées sur le court ces dernières semaines. Son tennis est sacré­ment bon. Il connu beau­coup de problèmes l’année dernière à cause de diverses bles­sures. Et j’ai l’impression qu’il commence à s’en sortir main­te­nant. La prochaine étape consiste à revenir à la compé­ti­tion, à enchaîner les tour­nois et les semaines de manière régu­lière, et à retrouver confiance en son corps. En tout cas, j’ai la chance de passer pas mal de temps avec Jack. Je crois beau­coup en son tennis. Lors des séances que j’ai menées avec lui, j’ai été plus impres­sionné que ce à quoi je m’attendais. Et pour­tant, je le trou­vais déjà sacré­ment bon avant de commencer à l’entraîner. Il apprend vite. Son jeu ne présente que très peu de failles. C’est un joueur plus complet que ce à quoi je m’attendais, sans doute. »