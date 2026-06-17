Plombé par les blessures et descendu au 113e rang mondial, Jack Draper n’a pas encore pu jouer de match officiel sous les ordres d’Andy Murray, son nouvel entraîneur depuis mai.
Mais les deux hommes ont néanmoins pu travailler ensemble ces dernières semaines, et le triple lauréat en Grand Chelem a été impressionné par son compatriote. C’est qu’il a confié dans des propos relayés par le Telegraph.
« Jack (forfait au Queen’s la semaine dernière) est censé jouer à Eastbourne la semaine prochaine. Il s’entraîne et se prépare pour cela. Il a passé la plupart de ses journées sur le court ces dernières semaines. Son tennis est sacrément bon. Il connu beaucoup de problèmes l’année dernière à cause de diverses blessures. Et j’ai l’impression qu’il commence à s’en sortir maintenant. La prochaine étape consiste à revenir à la compétition, à enchaîner les tournois et les semaines de manière régulière, et à retrouver confiance en son corps. En tout cas, j’ai la chance de passer pas mal de temps avec Jack. Je crois beaucoup en son tennis. Lors des séances que j’ai menées avec lui, j’ai été plus impressionné que ce à quoi je m’attendais. Et pourtant, je le trouvais déjà sacrément bon avant de commencer à l’entraîner. Il apprend vite. Son jeu ne présente que très peu de failles. C’est un joueur plus complet que ce à quoi je m’attendais, sans doute. »
Publié le mercredi 17 juin 2026 à 14:27