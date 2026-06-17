Accueil ATP

Andy Murray, coach de Jack Draper : « Je ne m’at­ten­dais pas à ça lors de nos séances d’entraînement »

Par
Baptiste Mulatier
-
715

Plombé par les bles­sures et descendu au 113e rang mondial, Jack Draper n’a pas encore pu jouer de match offi­ciel sous les ordres d’Andy Murray, son nouvel entraî­neur depuis mai. 

Mais les deux hommes ont néan­moins pu travailler ensemble ces dernières semaines, et le triple lauréat en Grand Chelem a été impres­sionné par son compa­triote. C’est qu’il a confié dans des propos relayés par le Telegraph.

« Jack (forfait au Queen’s la semaine dernière) est censé jouer à Eastbourne la semaine prochaine. Il s’entraîne et se prépare pour cela. Il a passé la plupart de ses jour­nées sur le court ces dernières semaines. Son tennis est sacré­ment bon. Il connu beau­coup de problèmes l’année dernière à cause de diverses bles­sures. Et j’ai l’impression qu’il commence à s’en sortir main­te­nant. La prochaine étape consiste à revenir à la compé­ti­tion, à enchaîner les tour­nois et les semaines de manière régu­lière, et à retrouver confiance en son corps. En tout cas, j’ai la chance de passer pas mal de temps avec Jack. Je crois beau­coup en son tennis. Lors des séances que j’ai menées avec lui, j’ai été plus impres­sionné que ce à quoi je m’attendais. Et pour­tant, je le trou­vais déjà sacré­ment bon avant de commencer à l’entraîner. Il apprend vite. Son jeu ne présente que très peu de failles. C’est un joueur plus complet que ce à quoi je m’attendais, sans doute. »

Publié le mercredi 17 juin 2026 à 14:27

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥