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Andy Murray demande une révo­lu­tion : « Je suppri­me­rais proba­ble­ment cette règle, je n’aime pas ça »

Par
Jean Muller
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Tennis : Australian Open 2025 - Melbourne -

Ces derniers temps, les gloires de la petite balle jaune semblent avoir les langues déliées, elles n’hé­sitent pas à faire part de leurs concep­tions du tennis. Récemment, Novak Djokovic évoquait une refonte complète sur un format en quatre jeux gagnants par set et une durée de matchs ne pouvant excéder les deux heures. 

Une rupture totale avec l’his­toire du tennis. Après le Serbe, c’est au tour d’Andy Murray de proposer son aspi­ra­tion du moment, toute­fois bien moins radi­cale. Interrogé par la Fédération Britannique de padel sur une règle qu’il ajou­te­rait à ce sport, l’an­cien numéro un mondial à répondu par la néga­tion. Le triple cham­pion en Grand Chelem évoque la suppres­sion du let au service, égale­ment pour le tennis. 

Une propo­si­tion qui fera débat dans la communauté.

« Je suppri­me­rais proba­ble­ment le let sur les services, c’est pareil qu’au tennis, je n’aime pas ça ».

Publié le samedi 15 août 2026 à 18:02

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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