Ces derniers temps, les gloires de la petite balle jaune semblent avoir les langues déliées, elles n’hé­sitent pas à faire part de leurs concep­tions du tennis. Récemment, Novak Djokovic évoquait une refonte complète sur un format en quatre jeux gagnants par set et une durée de matchs ne pouvant excéder les deux heures.

Une rupture totale avec l’his­toire du tennis. Après le Serbe, c’est au tour d’Andy Murray de proposer son aspi­ra­tion du moment, toute­fois bien moins radi­cale. Interrogé par la Fédération Britannique de padel sur une règle qu’il ajou­te­rait à ce sport, l’an­cien numéro un mondial à répondu par la néga­tion. Le triple cham­pion en Grand Chelem évoque la suppres­sion du let au service, égale­ment pour le tennis.

Une propo­si­tion qui fera débat dans la communauté.

« Je suppri­me­rais proba­ble­ment le let sur les services, c’est pareil qu’au tennis, je n’aime pas ça ».