Ces derniers temps, les gloires de la petite balle jaune semblent avoir les langues déliées, elles n’hésitent pas à faire part de leurs conceptions du tennis. Récemment, Novak Djokovic évoquait une refonte complète sur un format en quatre jeux gagnants par set et une durée de matchs ne pouvant excéder les deux heures.
Une rupture totale avec l’histoire du tennis. Après le Serbe, c’est au tour d’Andy Murray de proposer son aspiration du moment, toutefois bien moins radicale. Interrogé par la Fédération Britannique de padel sur une règle qu’il ajouterait à ce sport, l’ancien numéro un mondial à répondu par la négation. Le triple champion en Grand Chelem évoque la suppression du let au service, également pour le tennis.
Une proposition qui fera débat dans la communauté.
« Je supprimerais probablement le let sur les services, c’est pareil qu’au tennis, je n’aime pas ça ».
Publié le samedi 15 août 2026 à 18:02