Andy Murray désigne le plus beau des 46 titres de sa carrière, et ce n’est pas Wimbledon…

Par Thomas S

Vainqueur de 46 trophées en carrière dont trois Grands Chelems (deux fois Wimbledon, une fois l’US Open) et 14 Masters 1000, Andy Murray a été invité, lors de son passage dans l’émis­sion, Stephen Hendry’s Cue Tips, à choisir le plus important.

Et forcé­ment, son titre olym­pique remporté à Londres en 2012 après une victoire face à Roger Federer en finale a une faveur très particulière. 

« La médaille d’or à Londres (en 2012). Beaucoup de joueurs de tennis pensent que ce sport n’a pas sa place aux Jeux olym­piques car il n’est pas consi­déré comme le summum. Mais Djokovic a remporté les Jeux olym­piques de Paris, et si vous comparez sa réac­tion à cette victoire avec celle qu’il a eue lors de ses victoires en Grand Chelem, vous consta­terez qu’il était bien plus ému. Tous les joueurs de tennis qui ont remporté des médailles d’or olym­piques, c’est extra­or­di­naire, mais beau­coup de gens pensent que cela ne devrait pas en faire partie. Au cours de ma carrière, j’ai disputé 15 ou 16 tour­nois de Wimbledon, mais les Jeux olym­piques, on n’a que très peu d’oc­ca­sions d’y parti­ciper et on n’aura jamais d’autre chance de jouer des Jeux olym­piques à domi­cile. L’ambiance est complè­te­ment diffé­rente, dans toute la ville en fait. Tout le monde est telle­ment chaleu­reux, il y avait des drapeaux partout, une foule tota­le­ment diffé­rente de d’ha­bi­tude, car les billets étaient pour le grand public, pas autant de places réser­vées aux entre­prises. C’était telle­ment bruyant. »

