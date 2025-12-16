Vainqueur de 46 trophées en carrière dont trois Grands Chelems (deux fois Wimbledon, une fois l’US Open) et 14 Masters 1000, Andy Murray a été invité, lors de son passage dans l’émission, Stephen Hendry’s Cue Tips, à choisir le plus important.
Et forcément, son titre olympique remporté à Londres en 2012 après une victoire face à Roger Federer en finale a une faveur très particulière.
« La médaille d’or à Londres (en 2012). Beaucoup de joueurs de tennis pensent que ce sport n’a pas sa place aux Jeux olympiques car il n’est pas considéré comme le summum. Mais Djokovic a remporté les Jeux olympiques de Paris, et si vous comparez sa réaction à cette victoire avec celle qu’il a eue lors de ses victoires en Grand Chelem, vous constaterez qu’il était bien plus ému. Tous les joueurs de tennis qui ont remporté des médailles d’or olympiques, c’est extraordinaire, mais beaucoup de gens pensent que cela ne devrait pas en faire partie. Au cours de ma carrière, j’ai disputé 15 ou 16 tournois de Wimbledon, mais les Jeux olympiques, on n’a que très peu d’occasions d’y participer et on n’aura jamais d’autre chance de jouer des Jeux olympiques à domicile. L’ambiance est complètement différente, dans toute la ville en fait. Tout le monde est tellement chaleureux, il y avait des drapeaux partout, une foule totalement différente de d’habitude, car les billets étaient pour le grand public, pas autant de places réservées aux entreprises. C’était tellement bruyant. »
Publié le mardi 16 décembre 2025 à 15:15