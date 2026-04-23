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Andy Murray, ex‐coach de Djokovic : « Novak n’a proba­ble­ment rien appris pendant notre colla­bo­ra­tion. Mais moi oui et honnê­te­ment, je serais prêt à entraîner à nouveau »

Par
Baptiste Mulatier
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Devenu entraî­neur de Novak Djokovic peu de temps après avoir mis un terme à sa carrière, Andy Murray est revenu avec beau­coup d’hu­mi­lité au micro de Sky Sports sur cette colla­bo­ra­tion avec le Serbe lors de la première partie de saison 2025. Une expé­rience qu’il ne regrette pas même si les deux hommes n’ont remporté aucun titre ensemble. 

« Novak n’a proba­ble­ment rien appris pendant notre colla­bo­ra­tion (rires). Moi, j’ai beau­coup appris et honnê­te­ment, je serais prêt à entraîner à nouveau, mais proba­ble­ment pas tout de suite. J’ai eu quelques occa­sions d’en­traîner, mais je n’ai pas vrai­ment envie de voyager beau­coup en ce moment, sauf si c’est avec ma famille. Je connais­sais très bien le jeu de Novak. J’ai joué contre lui pendant des années et j’ai étudié son jeu. C’était inté­res­sant de voir à quoi ressem­blait son quoti­dien par rapport à ce que j’aurais pu faire et en quoi ces choses diffé­raient. On comprend ses propres faiblesses parce qu’on est plongé dans le grand bain en travaillant avec quelqu’un d’aussi excep­tionnel que lui, ce qui met en évidence certains aspects qu’il faut proba­ble­ment améliorer soi‐même si l’on veut devenir un grand entraîneur. »

Publié le jeudi 23 avril 2026 à 08:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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