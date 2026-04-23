Devenu entraî­neur de Novak Djokovic peu de temps après avoir mis un terme à sa carrière, Andy Murray est revenu avec beau­coup d’hu­mi­lité au micro de Sky Sports sur cette colla­bo­ra­tion avec le Serbe lors de la première partie de saison 2025. Une expé­rience qu’il ne regrette pas même si les deux hommes n’ont remporté aucun titre ensemble.

« Novak n’a proba­ble­ment rien appris pendant notre colla­bo­ra­tion (rires). Moi, j’ai beau­coup appris et honnê­te­ment, je serais prêt à entraîner à nouveau, mais proba­ble­ment pas tout de suite. J’ai eu quelques occa­sions d’en­traîner, mais je n’ai pas vrai­ment envie de voyager beau­coup en ce moment, sauf si c’est avec ma famille. Je connais­sais très bien le jeu de Novak. J’ai joué contre lui pendant des années et j’ai étudié son jeu. C’était inté­res­sant de voir à quoi ressem­blait son quoti­dien par rapport à ce que j’aurais pu faire et en quoi ces choses diffé­raient. On comprend ses propres faiblesses parce qu’on est plongé dans le grand bain en travaillant avec quelqu’un d’aussi excep­tionnel que lui, ce qui met en évidence certains aspects qu’il faut proba­ble­ment améliorer soi‐même si l’on veut devenir un grand entraîneur. »