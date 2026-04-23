Devenu entraîneur de Novak Djokovic peu de temps après avoir mis un terme à sa carrière, Andy Murray est revenu avec beaucoup d’humilité au micro de Sky Sports sur cette collaboration avec le Serbe lors de la première partie de saison 2025. Une expérience qu’il ne regrette pas même si les deux hommes n’ont remporté aucun titre ensemble.
« Novak n’a probablement rien appris pendant notre collaboration (rires). Moi, j’ai beaucoup appris et honnêtement, je serais prêt à entraîner à nouveau, mais probablement pas tout de suite. J’ai eu quelques occasions d’entraîner, mais je n’ai pas vraiment envie de voyager beaucoup en ce moment, sauf si c’est avec ma famille. Je connaissais très bien le jeu de Novak. J’ai joué contre lui pendant des années et j’ai étudié son jeu. C’était intéressant de voir à quoi ressemblait son quotidien par rapport à ce que j’aurais pu faire et en quoi ces choses différaient. On comprend ses propres faiblesses parce qu’on est plongé dans le grand bain en travaillant avec quelqu’un d’aussi exceptionnel que lui, ce qui met en évidence certains aspects qu’il faut probablement améliorer soi‐même si l’on veut devenir un grand entraîneur. »
Publié le jeudi 23 avril 2026 à 08:42