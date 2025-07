Interrogé lors d’un podcast au sujet de sa mission de coach auprès de Novak Djokovic, Andy Murray a iden­tifié le domaine où il estime qu’il doit faire des progrès.

« Je dirais que la plupart des anciens joueurs sont plutôt faibles sur le plan tech­nique. Parfois, Novak cher­chait beau­coup de retours tech­niques et c’était quelque chose avec lequel je ne me sentais pas vrai­ment à l’aise. Je pense que les entraî­neurs qui travaillent avec des jeunes joueurs et qui ont l’ha­bi­tude de le faire sont plus forts que beau­coup d’en­traî­neurs qui travaillent sur le circuit, car une fois qu’un joueur a 20 ou 22 ans, on ne cherche pas à rema­nier son jeu et sa tech­nique. On fait de petits chan­ge­ments ici et là. C’est donc un point sur lequel, si je devais entraîner plus tard, je voudrais abso­lu­ment travailler et apprendre de quel­qu’un qui excelle dans ce domaine. »