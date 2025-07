Récemment de passage dans l’émis­sion The Tennis Mentor sur Youtube où il est notam­ment revenu sur son expé­rience en tant que coach de Novak Djokovic, Andy Murray a égale­ment évoqué l’un des moments les plus diffi­ciles et humi­liants de sa carrière de joueur.

C’était à l’oc­ca­sion d’une lourde défaite face Roger Federer (6−0, 6–1) sur le Masters de Londres en 2014.

« L’une des carac­té­ris­tiques du tennis, c’est qu’il est diffi­cile, mais qu’il offre de grandes leçons. La plupart des semaines, on termine les tour­nois en perdant. Même les plus grands joueurs, s’ils jouent 20 tour­nois dans l’année, s’ils en gagnent cinq, c’est une grande saison. Les autres semaines, vous terminez par une défaite. Mais je dirais que l’un des matches où j’ai été le plus humilié, c’était à l’O2 Arena de Londres, lors des ATP Finals (en 2014). Je ne sais plus si c’était 6–0 5–0, mais c’était 6–0 3–0 avant que je ne gagne mon premier jeu, et c’était peut‐être 6–0 5–0 contre Federer. Il jouait très bien, je jouais très mal. C’était devant mon public, dans un stade immense. Je pense que c’est la seule fois de ma carrière où j’ai espéré gagner un match. Je me suis senti humilié ce jour‐là. »