L’ATP vient de dévoiler les nominés pour ses fameux awards de fin de saison. Et après la présence d’Hugo Gaston parmi les révé­la­tions, il est bon de se pencher sur les plus beaux come­back de l’année.

Grand favori pour décro­cher ce trophée symbo­lique, Andy Murray est nominé aux côtés de l’Australien Thanasi Kokkinakis et des Américains Mackenzie McDonald et Jack Sock. Si ce dernier pour­rait faire un peu d’ombre au Britannique, on voit mal comment « Muzz » pour­rait ne pas glaner cette distinction.