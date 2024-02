Alors qu’Andy Murray est très proba­ble­ment en train de vivre ses dernières semaines en tant que joueur profes­sionnel, comme il l’a reconnu après sa défaite face à Ugo Humbert ce mercredi à Dubaï, le Britannique a égale­ment déclaré en confé­rence de presse qu’il aime­rait jouer une dernière fois à Roland‐Garros.

Pour rappel, le Britannique n’a pris part qu’à une seule édition (en 2020) depuis sa défaite en demi‐finale face à Stan Wawrinka en 2017.

Question : « Avez‐vous l’in­ten­tion de revenir à Roland‐Garros pour la première fois depuis 2020 ? »

Andy Murray : « Probablement, oui. Ces dernières années, j’ai essayé de me préparer au mieux pour la saison sur gazon, mais cela ne garantit pas non plus que vous allez très bien jouer sur le gazon. J’ai eu diffé­rentes expé­riences au cours de ma carrière : je n’ai pas joué Roland‐Garros en 2013 et j’ai gagné Wimbledon. J’ai aussi joué à Roland‐Garros et j’ai très bien réussi en 2016. Je ne pense pas que cela fasse une énorme diffé­rence si vous béné­fi­ciez d’une semaine d’en­traî­ne­ment supplé­men­taire sur le gazon. Alors oui, j’ai­me­rais jouer une dernière fois (à Roland‐Garros). »