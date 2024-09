Au cours d’une récente inter­view accordée à la BBC, Andy Murray a évoqué sa nouvelle vie depuis qu’il a offi­ciel­le­ment pris sa retraite à l’issue des Jeux Olympiques.

Et le triple vain­queur en Grand Chelem entend bien passer du temps avec sa famille après avoir passé les 20 dernières années de sa vie à parcourir le globe.

« Ce que j’ai toujours trouvé diffi­cile ces dernières années, c’est qu’il y avait toujours un senti­ment de culpa­bi­lité associé à ce que je faisais. Si je partais pour un voyage de trois ou quatre semaines, je me sentais coupable de laisser mes enfants à la maison ou d’être loin de ma femme pendant une longue période. Mais si j’étais à la maison avec les enfants, je courais partout et je passais beau­coup de temps debout après l’en­traî­ne­ment. Et je me deman­dais alors si cela allait affecter mon entraî­ne­ment ou mes perfor­mances le lende­main, si je devais rester debout ou non. J’ai trouvé cela diffi­cile ces dernières années. »