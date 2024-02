Andy Murray n’est pas du genre à abandonner.

Alors que certains fans et obser­va­teurs estiment que la légende britan­nique devrait prendre sa retraite suite à un début de saison compliqué, l’in­té­ressé ne l’en­tend pas de cette oreille comme il l’a récem­ment déclaré lors d’une inter­view avec Sky Sports.

« Ce qui est bien, c’est que je peux faire ce que je veux. Je n’ai pas à faire ce que les fans, les jour­na­listes ou qui que ce soit d’autre me disent de faire. En me quali­fiant pour tous ces tour­nois, grâce à mon clas­se­ment (50e mondial) et à tous les matchs que j’ai gagnés, j’ai envie de conti­nuer à jouer, alors je ne vais pas m’arrêter. »