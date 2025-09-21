Ce n’est un secret pour personne, Andy Murray est un grand fan du jeu de Carlos Alcaraz.
Récemment interviewé par le Times, le Britannique n’a pas hésité à comparer l’actuel numéro 1 mondial avec un autre génie, l’ancien footballeur brésilien, Ronaldinho. Une comparaison qui devrait plaire à l’Espagnol.
« Le tennis d’Alcaraz me rappelle le football de mon joueur préféré quand j’étais enfant, que j’ai pu voir jouer plusieurs fois en direct : Ronaldinho. Ils ont tous deux beaucoup de talent et d’habileté, ils veulent évidemment gagner, mais ils jouent avec le sourire. S’ils ont l’occasion de faire quelque chose d’amusant, ils le font, et je pense que c’est ce qui les rend si fascinants, car on ne sait jamais ce qui va se passer ensuite. J’aime donc particulièrement les regarder jouer. »
Publié le dimanche 21 septembre 2025 à 14:26