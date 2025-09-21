Ce n’est un secret pour personne, Andy Murray est un grand fan du jeu de Carlos Alcaraz.

Récemment inter­viewé par le Times, le Britannique n’a pas hésité à comparer l’ac­tuel numéro 1 mondial avec un autre génie, l’an­cien foot­bal­leur brési­lien, Ronaldinho. Une compa­raison qui devrait plaire à l’Espagnol.

« Le tennis d’Alcaraz me rappelle le foot­ball de mon joueur préféré quand j’étais enfant, que j’ai pu voir jouer plusieurs fois en direct : Ronaldinho. Ils ont tous deux beau­coup de talent et d’ha­bi­leté, ils veulent évidem­ment gagner, mais ils jouent avec le sourire. S’ils ont l’oc­ca­sion de faire quelque chose d’amu­sant, ils le font, et je pense que c’est ce qui les rend si fasci­nants, car on ne sait jamais ce qui va se passer ensuite. J’aime donc parti­cu­liè­re­ment les regarder jouer. »