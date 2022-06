Lors de l’en­tre­tien réalisé par nos confrères de Tennisnet, Andy Murray a été inter­rogé sur l’avenir d’un joueur comme Zverev. Si évidem­ment Murray pense qu’il est capable de remporter un tournoi du Grand Chelem, l’Ecossais insiste aussi sur la diffi­culté de plus en plus impor­tante d’y parvenir.

« C’est évidem­ment dommage qu’il se soit blessé. J’espère que ce n’est pas trop grave. Les Grands Chelems sont extrê­me­ment diffi­ciles à gagner. Je le sais par expé­rience. Il n’y a aucune garantie. Ces dernières années, il a toujours été en bonne posi­tion pour aller loin. Malgré tout, ce n’est pas une garantie. Novak est toujours motivé et la géné­ra­tion autour de Zverev veut aussi gagner. Et puis la géné­ra­tion suivante, celle d’Alcaraz et de Rune, est déjà en train d’ar­river. Ce ne sera donc pas facile pour lui. Il aura ses chances, c’est un joueur de très haut niveau et il a déjà beau­coup gagné, mais je ne peux vrai­ment pas le dire. C’est impos­sible à prédire. »