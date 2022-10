Auteur d’une belle pres­ta­tion pour son entrée en lice sur l’ATP 250 de Gijon, en Espagne, face au local et 31e mondial, Alejandro Davidovich Fokina (7−5, 6–2), Andy Murray s’est présenté en confé­rence de presse d’après match où il a notam­ment évoqué le style de jeu de certains membres de la nouvelle géné­ra­tion. Et le Britannique se dit parfois dépassé.

« J’ai grandi en jouant sur des terrains couverts et j’aime jouer dans ces condi­tions. Pas sur tous les courts couverts parce qu’il y en a des très lents mais ceux d’ici sont bons, on voit du tennis direct avec quelques points au le filet et c’est amusant. Évidemment, j’aime toujours jouer et défier de nouveaux joueurs, même si ce n’est pas facile, les jeunes gars s’en sortent très bien et tout le monde frappe la balle de plus en plus fort. Parfois, c’est diffi­cile de suivre, mais j’aime toujours ça. »