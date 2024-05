Après plus de 20 ans chez le même équi­pe­men­tier, Andy Murray a décidé de changer de raquette lors de son retour sur les courts, cette semaine sur le Challenger de Bordeaux (défaite en huitièmes de finale face à Grégoire Barrère).

Interrogé sur cette déci­sion assez surpre­nante, le Britannique s’est expliqué en confé­rence de presse.

« Lorsque j’ai perdu à Miami, je suis allé dans un magasin de sport et j’ai acheté une dizaine de raquettes diffé­rentes. J’ai acheté une balance et j’ai vérifié le poids et l’équi­libre des raquettes. J’ai acheté du ruban adhésif en plomb. J’ai mesuré toutes les raquettes moi‐même. C’était quelque chose à faire après ma bles­sure. J’ai essayé beau­coup de raquettes diffé­rentes. Je joue avec la même raquette depuis 20 ans et pendant ce temps, les choses changent. Le jeu a changé. J’ai égale­ment utilisé le même cordage pendant tout ce temps. »