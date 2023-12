Auteur d’une belle année 2023 malgré quelques défaites diffi­ciles à encaisser, Andy Murray s’est récem­ment exprimé dans les colonnes du Daily Mail où il a exprimé son profond atta­che­ment à son métier, son sport, sa passion.

À 36 ans et avec sa hanche en métal, le 42e joueur mondial n’a toujours pas l’in­ten­tion de prendre se retraite.

« Mon corps est vieux main­te­nant mais j’aime toujours ça, j’aime toujours l’en­traî­ne­ment et les voyages. Je me sens suffi­sam­ment bien pour riva­liser avec les meilleurs joueurs du monde, et je conti­nuerai à jouer jusqu’à ce que je sente que je ne peux plus le faire », a déclaré le Britannique qui s’est égale­ment réjoui d’avoir été épargné par les bles­sures la saison dernière.

« C’est proba­ble­ment la partie la plus posi­tive de l’année pour moi, que j’ai été en mesure de parti­ciper à la plupart des semaines. J’ai juste eu une petite bles­sure au moment de l’US Open, mais à part cela, tout s’est très bien passé. Tant que je suis en bonne santé, c’est beau­coup plus agréable d’être sur le terrain. Quand on a beau­coup de bles­sures, la réédu­ca­tion est beau­coup plus diffi­cile aujourd’hui que lorsque j’étais plus jeune. J’espère donc pouvoir rester en forme. »