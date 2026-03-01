Accueil ATP

Andy Murray pas du tout fan de ce sport de raquette à la mode : « Je n’aime pas ça, je trouve le bruit un peu agaçant, et je pense que c’est un jeu assez facile »

Thomas S
Alors que le pick­le­ball prend de plus en plus d’am­pleur aux États‐Unis avec des ambas­sa­deurs comme Andre Agassi, Jack Sock ou encore Eugénie Bouchard, Andy Murray a été invité à se prononcer sur ce sport qui ne fait pas l’una­ni­mité, notam­ment en Europe.

« Je ne suis vrai­ment pas fan de pick­le­ball. Je n’aime pas le pick­le­ball, je sais que c’est très popu­laire, surtout aux États‐Unis, mais bon, ce n’est tout simple­ment pas pour moi. Je n’aime pas ça, je trouve le bruit un peu agaçant, je pense que c’est un jeu assez facile. Considérez ça comme un jeu, je trouve ça amusant. C’est une façon agréable de socia­liser, avec un aspect un peu actif, mais je ne suis pas un grand fan, non. »

Publié le dimanche 1 mars 2026 à 16:46

