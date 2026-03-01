Alors que le pickleball prend de plus en plus d’ampleur aux États‐Unis avec des ambassadeurs comme Andre Agassi, Jack Sock ou encore Eugénie Bouchard, Andy Murray a été invité à se prononcer sur ce sport qui ne fait pas l’unanimité, notamment en Europe.
« Je ne suis vraiment pas fan de pickleball. Je n’aime pas le pickleball, je sais que c’est très populaire, surtout aux États‐Unis, mais bon, ce n’est tout simplement pas pour moi. Je n’aime pas ça, je trouve le bruit un peu agaçant, je pense que c’est un jeu assez facile. Considérez ça comme un jeu, je trouve ça amusant. C’est une façon agréable de socialiser, avec un aspect un peu actif, mais je ne suis pas un grand fan, non. »
Publié le dimanche 1 mars 2026 à 16:46