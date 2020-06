Avec l’annonce des cas positifs au Covid-19 de Grigor Dimitrov et de Borna Coric, des questions sur la suite de la saison et sur la reprise des compétitions officielles se posent. Dans une conférence de presse en vue du tournoi The Battle of the Brits, L’ancien numéro 1 mondial Andy Murray s’est exprimé sur la reprise des compétitions : « Quelle est la punition pour les personnes qui ne respectent pas les règles ? Imaginons une situation où vous êtes au dernier tour de l’US Open mais quelqu’un a enfreint les règles, est allé à Manhattan ou a fait quelque chose qu’il n’aurait pas dû faire, et ensuite vous attrapez le virus et vous ne pouvez pas participer aux quarts de finale du tournoi. Ce serait extrêmement frustrant. »

Quant à la reprise des compétitions, l’Écossais n’affiche pas un grand optimisme : « Comment vont-ils s’occuper de cela ? Je ne sais pas comment ils vont faire. »