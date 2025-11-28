AccueilATPAndy Murray plutôt fier de lui : "Dix jours avant de mettre...
Andy Murray plutôt fier de lui : « Dix jours avant de mettre un terme à ma carrière, j’ai repensé à tout ce que j’ai accompli et je me suis dit : “Waouh ! Je n’ar­rive pas à croire tout ce que j’ai réalisé”

L’Ecossais, membre du Big4 s’est exprimé au sujet de sa retraite dans le  podcast  The Romesh Ranganathan Show. Il évoque ce moment où la déci­sion a été prise et le soula­ge­ment d’avoir pris cette décision.

« Être prêt à prendre ma retraite m’a aidé. Physiquement, je ne pouvais plus jouer au niveau que je souhai­tais, et mon corps me disait que le moment était venu. J’avais l’im­pres­sion de ne plus avoir grand‐chose à donner. Dix jours avant de mettre un terme à ma carrière, j’ai repensé à tout ce que j’ai accompli et je me suis dit : “Waouh ! Je n’ar­rive pas à croire tout ce que j’ai réalisé”

