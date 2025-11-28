L’Ecossais, membre du Big4 s’est exprimé au sujet de sa retraite dans le podcast The Romesh Ranganathan Show. Il évoque ce moment où la décision a été prise et le soulagement d’avoir pris cette décision.
« Être prêt à prendre ma retraite m’a aidé. Physiquement, je ne pouvais plus jouer au niveau que je souhaitais, et mon corps me disait que le moment était venu. J’avais l’impression de ne plus avoir grand‐chose à donner. Dix jours avant de mettre un terme à ma carrière, j’ai repensé à tout ce que j’ai accompli et je me suis dit : “Waouh ! Je n’arrive pas à croire tout ce que j’ai réalisé”
Publié le vendredi 28 novembre 2025 à 08:45