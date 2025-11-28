L’Ecossais, membre du Big4 s’est exprimé au sujet de sa retraite dans le podcast The Romesh Ranganathan Show. Il évoque ce moment où la déci­sion a été prise et le soula­ge­ment d’avoir pris cette décision.

« Être prêt à prendre ma retraite m’a aidé. Physiquement, je ne pouvais plus jouer au niveau que je souhai­tais, et mon corps me disait que le moment était venu. J’avais l’im­pres­sion de ne plus avoir grand‐chose à donner. Dix jours avant de mettre un terme à ma carrière, j’ai repensé à tout ce que j’ai accompli et je me suis dit : “Waouh ! Je n’ar­rive pas à croire tout ce que j’ai réalisé”