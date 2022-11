Même s’il joue depuis plusieurs années avec une prothèse de hanche en métal, ce qui est un véri­table exploit en soi, Andy Murray n’est pas pour autant satis­fait de sa saison 2022. Aux alen­tours de la 140e place mondiale en début de saison, l’Écossais a terminé l’année à une très belle 46e posi­tion au clas­se­ment ATP. Une progres­sion inté­res­sante selon lui mais loin d’être suffisante.

« Je suis positif en ce qui concerne la saison prochaine et le travail que je dois faire. J’en ai déjà commencé une partie et je dois vider le réser­voir au cours des six à huit prochaines semaines en salle de sport et sur le court d’en­traî­ne­ment. J’étais 130e, 140e mondial au début de la saison et je suis main­te­nant au sein du top 50. Pour la plupart des joueurs, c’est une année vrai­ment posi­tive, mais je ne le vois pas de cette façon même si j’ai fait des progrès. »