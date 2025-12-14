AccueilATPAndy Murray : "Quand j'ai terminé ma carrière, je suis allé voir...
Andy Murray : « Quand j’ai terminé ma carrière, je suis allé voir ma fille courir une course de cross‐country, elle a terminé septième, et je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, c’est formi­dable’. Mais quand je jouais au tennis, et que je termi­nais deuxième, je me disais que c’était un désastre »

Baptiste Mulatier

Retraité des courts depuis environ un an et demi, Andy Murray a parti­cipé au « Tennis Podcast » où il est revenu sur l’exigence extrême qu’il s’imposait tout au long de sa carrière, une sévé­rité qu’il n’applique pas du tout à ses enfants.

« Vous savez, dans le sport, c’est diffi­cile dans le sens où vous réalisez une grande perfor­mance, mais on vous donne l’im­pres­sion que c’est aussi un échec. Quand vous êtes en plein dedans, que c’est votre métier et tout ça, vous êtes déçu de ne pas avoir remporté les tour­nois majeurs dans lesquels vous vous êtes tant investi, vous avez un peu l’im­pres­sion d’avoir échoué. Mais quand j’ai terminé ma carrière, je suis allé voir ma fille courir une course de cross‐country, elle a terminé septième, et je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, c’est incroyable. C’est génial.’ En tant que parent, je me dis : ‘C’est formi­dable.’ Elle a terminé septième sur une centaine d’en­fants dans la région scolaire locale. Mais quand je jouais au tennis, et que je termi­nais deuxième dans l’une des plus grandes compé­ti­tions, je me disais que c’était un désastre. Ce n’est tout simple­ment pas la meilleure façon de voir les choses. Il est diffi­cile de tirer du bonheur et du plaisir du sport quand on a cet état d’esprit. »

Publié le dimanche 14 décembre 2025 à 08:24

We Love Tennis
