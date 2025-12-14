Retraité des courts depuis environ un an et demi, Andy Murray a participé au « Tennis Podcast » où il est revenu sur l’exigence extrême qu’il s’imposait tout au long de sa carrière, une sévérité qu’il n’applique pas du tout à ses enfants.
« Vous savez, dans le sport, c’est difficile dans le sens où vous réalisez une grande performance, mais on vous donne l’impression que c’est aussi un échec. Quand vous êtes en plein dedans, que c’est votre métier et tout ça, vous êtes déçu de ne pas avoir remporté les tournois majeurs dans lesquels vous vous êtes tant investi, vous avez un peu l’impression d’avoir échoué. Mais quand j’ai terminé ma carrière, je suis allé voir ma fille courir une course de cross‐country, elle a terminé septième, et je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, c’est incroyable. C’est génial.’ En tant que parent, je me dis : ‘C’est formidable.’ Elle a terminé septième sur une centaine d’enfants dans la région scolaire locale. Mais quand je jouais au tennis, et que je terminais deuxième dans l’une des plus grandes compétitions, je me disais que c’était un désastre. Ce n’est tout simplement pas la meilleure façon de voir les choses. Il est difficile de tirer du bonheur et du plaisir du sport quand on a cet état d’esprit. »
Publié le dimanche 14 décembre 2025 à 08:24