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Andy Murray répond à cette ques­tion d’un jour­na­liste : « Nous avons vu Serena Williams revenir au début de cette année, pour­rais tu revenir toi aussi ? »

Par
Jean Muller
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Retiré des courts depuis les Jeux olym­piques de Paris en 2024, Andy Murray en profite pour s’adonner à ses loisirs comme le golf et s’im­pro­viser entraî­neur aux côtés de Novak Djokovic (de novembre 2024 à mai 2025). Plus récem­ment, c’est auprès de son compa­triote Jack Draper qu’il parta­geait sa riche expérience. 

Alors que Serena Williams est sortie de sa retraite en juin dernier, la BBC s’est rensei­gnée auprès de l’Écossais pour connaître sa posi­tion sur un éven­tuel retour. Visiblement, ce n’est pas à l’ordre du jour pour le triple cham­pion en Grand Chelem, la page tennis est tournée.

« Non, ça ne m’intéresse pas du tout et j’en suis vrai­ment content. Franchement, ça ne m’a pas manqué du tout. Je ne frappe plus vrai­ment de balles, tu vois, sauf si je n’ai pas le choix. J’apprécie juste de m’éloigner un peu de ce sport. Ouais, jouer au golf, passer du temps avec ma famille et faire des choses normales pendant un moment ».

Publié le vendredi 21 août 2026 à 11:51

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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