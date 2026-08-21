Retiré des courts depuis les Jeux olym­piques de Paris en 2024, Andy Murray en profite pour s’adonner à ses loisirs comme le golf et s’im­pro­viser entraî­neur aux côtés de Novak Djokovic (de novembre 2024 à mai 2025). Plus récem­ment, c’est auprès de son compa­triote Jack Draper qu’il parta­geait sa riche expérience.

Alors que Serena Williams est sortie de sa retraite en juin dernier, la BBC s’est rensei­gnée auprès de l’Écossais pour connaître sa posi­tion sur un éven­tuel retour. Visiblement, ce n’est pas à l’ordre du jour pour le triple cham­pion en Grand Chelem, la page tennis est tournée.

Could a Serena Williams style come­back be on the cards for Andy Murray ? 🎾 pic.twitter.com/ZkEbhZf8zX — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) August 19, 2026

« Non, ça ne m’intéresse pas du tout et j’en suis vrai­ment content. Franchement, ça ne m’a pas manqué du tout. Je ne frappe plus vrai­ment de balles, tu vois, sauf si je n’ai pas le choix. J’apprécie juste de m’éloigner un peu de ce sport. Ouais, jouer au golf, passer du temps avec ma famille et faire des choses normales pendant un moment ».