Retiré des courts depuis les Jeux olympiques de Paris en 2024, Andy Murray en profite pour s’adonner à ses loisirs comme le golf et s’improviser entraîneur aux côtés de Novak Djokovic (de novembre 2024 à mai 2025). Plus récemment, c’est auprès de son compatriote Jack Draper qu’il partageait sa riche expérience.
Alors que Serena Williams est sortie de sa retraite en juin dernier, la BBC s’est renseignée auprès de l’Écossais pour connaître sa position sur un éventuel retour. Visiblement, ce n’est pas à l’ordre du jour pour le triple champion en Grand Chelem, la page tennis est tournée.
Could a Serena Williams style comeback be on the cards for Andy Murray ? 🎾 pic.twitter.com/ZkEbhZf8zX— BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) August 19, 2026
« Non, ça ne m’intéresse pas du tout et j’en suis vraiment content. Franchement, ça ne m’a pas manqué du tout. Je ne frappe plus vraiment de balles, tu vois, sauf si je n’ai pas le choix. J’apprécie juste de m’éloigner un peu de ce sport. Ouais, jouer au golf, passer du temps avec ma famille et faire des choses normales pendant un moment ».
Publié le vendredi 21 août 2026 à 11:51