Andy Murray réta­blit la vérité : « Nadal m’a demandé de venir. Quand les gens disent ‘mais que fait‐il ici avec Federer et Djokovic ?’, j’ai envie de leur dire que je ne me suis pas invité moi‐même »

De passage dans « The Tennis Podcast », dont les propos sont relayés par L’Equipe, Andy Murray a tenu à mettre les choses au clair concer­nant sa présence sur le court aux côtés de Roger Federer et Novak Djokovic pour l’hom­mage à Rafael Nadal en mai dernier à Roland‐Garros. 

« Je n’ai pas demandé à être à l’hom­mage de Rafa (Nadal), c’est lui qui m’a demandé de venir. Donc j’y suis allé, parce qu’il me l’a demandé. Quand les gens disent ‘mais que fait‐il ici ?’, j’ai envie de leur dire que je ne me suis pas invité moi‐même. » 

Publié le mardi 2 décembre 2025 à 08:53

