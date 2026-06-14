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Andy Murray : « Roger Federer ne voulait plus s’en­traîner avec moi »

Par
Laurent Trupiano
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Lors d’une émis­sion sur Your Tube, Andy Murray a ouvert la boite à souve­nirs en reve­nant sur des temps forts de sa carrière et ses affron­te­ments légen­daires face au Big Three. Il révèle notam­ment ses habi­tudes d’en­traî­ne­ment, et ce qu’il s’est passé avec Roger Federer est plutôt intéressant.

« Quand j’ai fait mes débuts sur le circuit, je m’en­traî­nais beau­coup avec Federer au début, puis lorsque j’ai progressé il n’a plus voulu s’en­traîner avec moi. Normalement, quand on est un joueur d’élite et qu’un jeune joueur promet­teur fait son appa­ri­tion, on a envie de s’entraîner avec lui pour voir comment il joue et puis, avec le temps, si le jeune joueur progresse, il devient un rival ou quelqu’un contre qui on va se mesurer »

Publié le dimanche 14 juin 2026 à 08:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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