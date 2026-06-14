Lors d’une émission sur Your Tube, Andy Murray a ouvert la boite à souvenirs en revenant sur des temps forts de sa carrière et ses affrontements légendaires face au Big Three. Il révèle notamment ses habitudes d’entraînement, et ce qu’il s’est passé avec Roger Federer est plutôt intéressant.
« Quand j’ai fait mes débuts sur le circuit, je m’entraînais beaucoup avec Federer au début, puis lorsque j’ai progressé il n’a plus voulu s’entraîner avec moi. Normalement, quand on est un joueur d’élite et qu’un jeune joueur prometteur fait son apparition, on a envie de s’entraîner avec lui pour voir comment il joue et puis, avec le temps, si le jeune joueur progresse, il devient un rival ou quelqu’un contre qui on va se mesurer »
Publié le dimanche 14 juin 2026 à 08:45