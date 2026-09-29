Dans le dernier épisode du podcast d’Andy Roddick, dont les propos sont relayés par Tennis365, Andy Murray a exprimé son inquiétude face à l’influence des réseaux sociaux sur les jeunes talents, notamment leur tendance à accorder trop d’importance aux commentaires négatifs après leurs matchs.
L’ancien numéro 1 mondial et triple lauréat en Grand Chelem, ex‐entraîneur de Novak Djokovic et actuel coach de Jack Draper, a tiré la sonnette d’alarme.
« On entend des histoires sur beaucoup de joueurs en ce moment, et on le voit aussi dans les vestiaires depuis que j’entraîne. À la fin d’un match, les joueurs sortent du court et se mettent immédiatement sur leur téléphone, l’air de faire défiler leur fil d’actualité pour lire ce que tout le monde dit. Et je ne pense pas que ce soit la meilleure chose pour les joueurs. »
Publié le mardi 29 septembre 2026 à 08:26