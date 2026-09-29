Dans le dernier épisode du podcast d’Andy Roddick, dont les propos sont relayés par Tennis365, Andy Murray a exprimé son inquié­tude face à l’in­fluence des réseaux sociaux sur les jeunes talents, notam­ment leur tendance à accorder trop d’im­por­tance aux commen­taires néga­tifs après leurs matchs.

L’ancien numéro 1 mondial et triple lauréat en Grand Chelem, ex‐entraîneur de Novak Djokovic et actuel coach de Jack Draper, a tiré la sonnette d’alarme.

« On entend des histoires sur beau­coup de joueurs en ce moment, et on le voit aussi dans les vestiaires depuis que j’en­traîne. À la fin d’un match, les joueurs sortent du court et se mettent immé­dia­te­ment sur leur télé­phone, l’air de faire défiler leur fil d’actualité pour lire ce que tout le monde dit. Et je ne pense pas que ce soit la meilleure chose pour les joueurs. »