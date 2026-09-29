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Andy Murray s’in­quiète : « On entend des histoires sur beau­coup de joueurs en ce moment, et je le vois aussi dans les vestiaires depuis que j’entraîne »

Par
Baptiste Mulatier
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Dans le dernier épisode du podcast d’Andy Roddick, dont les propos sont relayés par Tennis365, Andy Murray a exprimé son inquié­tude face à l’in­fluence des réseaux sociaux sur les jeunes talents, notam­ment leur tendance à accorder trop d’im­por­tance aux commen­taires néga­tifs après leurs matchs.

L’ancien numéro 1 mondial et triple lauréat en Grand Chelem, ex‐entraîneur de Novak Djokovic et actuel coach de Jack Draper, a tiré la sonnette d’alarme. 

« On entend des histoires sur beau­coup de joueurs en ce moment, et on le voit aussi dans les vestiaires depuis que j’en­traîne. À la fin d’un match, les joueurs sortent du court et se mettent immé­dia­te­ment sur leur télé­phone, l’air de faire défiler leur fil d’actualité pour lire ce que tout le monde dit. Et je ne pense pas que ce soit la meilleure chose pour les joueurs. »

Publié le mardi 29 septembre 2026 à 08:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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