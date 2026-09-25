À l’occasion de la neuvième édition de la Laver Cup qui débute ce 25 septembre 2026, Andy Murray était présent dans l’O2 Arena, antre de la compétition. Invité du podcast de The Sports Agents, l’ancien numéro un mondial est revenu sur l’actualité de la petite balle jaune.
Questionné sur sa participation à la compétition en 2022, le Britannique a abordé le retrait de Roger Federer lors de cet événement. Si beaucoup rêvaient d’un départ au sommet du maestro suisse, le triple champion en Grand Chelem estime que ses adieux du tennis étaient parfaits.
« On savait qu’il allait terminer ici. Je pense que les gens veulent toujours une fin de conte de fées, une fin hollywoodienne. Tout le monde aurait adoré voir Federer faire peut‐être une dernière grande performance à Wimbledon, mais personnellement, je trouvais que la façon dont il l’a fait ici, en jouant en double avec son plus grand rival, et de les voir tous les deux, vraiment émus, côte à côte sur le court, c’était vraiment spécial. Faire partie de l’équipe, avec Björn Borg au bord du court et John McEnroe au bord du court, et c’était une expérience absolument géniale ».
Publié le vendredi 25 septembre 2026 à 08:56