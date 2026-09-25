À l’oc­ca­sion de la neuvième édition de la Laver Cup qui débute ce 25 septembre 2026, Andy Murray était présent dans l’O2 Arena, antre de la compé­ti­tion. Invité du podcast de The Sports Agents, l’an­cien numéro un mondial est revenu sur l’ac­tua­lité de la petite balle jaune.

Questionné sur sa parti­ci­pa­tion à la compé­ti­tion en 2022, le Britannique a abordé le retrait de Roger Federer lors de cet événe­ment. Si beau­coup rêvaient d’un départ au sommet du maestro suisse, le triple cham­pion en Grand Chelem estime que ses adieux du tennis étaient parfaits.

« On savait qu’il allait terminer ici. Je pense que les gens veulent toujours une fin de conte de fées, une fin holly­woo­dienne. Tout le monde aurait adoré voir Federer faire peut‐être une dernière grande perfor­mance à Wimbledon, mais person­nel­le­ment, je trou­vais que la façon dont il l’a fait ici, en jouant en double avec son plus grand rival, et de les voir tous les deux, vrai­ment émus, côte à côte sur le court, c’était vrai­ment spécial. Faire partie de l’équipe, avec Björn Borg au bord du court et John McEnroe au bord du court, et c’était une expé­rience abso­lu­ment géniale ».