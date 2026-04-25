Récemment interviewé par Sky Sports, Andy Murray est longuement revenu sur sa collaboration inattendue mais enrichissante avec Novak Djokovic.
Après avoir fait preuve de beaucoup d’humilité en expliquant que « Novak n’avait probablement rien appris » pendant leur collaboration, contrairement à lui, l’Écossais a évoqué les chances du Serbe de soulever un 25e trophée du Grand Chelem.
Et s’il n’a pas écarter cette possibilité, Andy a soulevé un point interessant.
« Je pense qu’il en est capable. La difficulté, c’est qu’à son âge, si on joue trop de tennis, on risque de se blesser ou de ne pas être en forme pour les tournois du Grand Chelem ; mais si, à l’inverse, on ne participe pas à suffisamment de compétitions et que le corps n’est pas aguerri au jeu et prêt à disputer sept matchs en deux semaines, c’est également très difficile physiquement. L’année dernière, il a atteint les demi‐finales des quatre tournois du Grand Chelem, mais il a clairement subi trois blessures au cours de ces compétitions, et c’est là tout l’équilibre à trouver. Il faut une préparation parfaite, avec suffisamment de matchs et d’entraînement, mais on a pu voir à l’Open d’Australie, avec les résultats qu’il a obtenus – en battant Alcaraz l’année dernière et [Jannik] Sinner cette année –, qu’il a toujours le potentiel pour y arriver. »
Publié le samedi 25 avril 2026 à 16:52